Baustellen in Magdeburg: Autos müssen hier Umwege fahren

Am Montag konnte bereits die Vollsperrung in der Hans-Grundig-Straße (Kannenstieg) aufgehoben werden, am heutigen Freitag folgt dann die Einschränkung an der Kreuzung Erzbergerstraße/Am Krökentor (Altstadt). Auch die Einfahrtspur zum Allee-Center ist nun wieder vollständig befahrbar, teilte die Stadt Magdeburg mit.

Jedoch kommen auch fünf neue Sperrungen im Stadtgebiet hinzu. Zum Beispiel die Harnackstraße in Richtung Hegelstraße (Altstadt) muss zwischen Planck- und Geißlerstraße bis 15. Dezember dichtgemacht werden.

Auch der Anschluss des Diesdorfer Grasewegs an die Halberstädter Chaussee (Diesdorf) ist vom 27. November bis 8. Dezember voll gesperrt. Grund für beide Sperrungen sind Anschlussarbeiten der städtischen Werke.

In der Herbert-Stauch-Straße (Altstadt) sind Bauarbeiten für die Magdeburger Verkehrsbetrieb nötig, weshalb der Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Carl-Miller-Straße stadteinwärts vom 27. November bis 15. Dezember nicht befahrbar sein wird.