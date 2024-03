Baustellen in Magdeburg: Wo kommende Woche gesperrt ist

Magdeburg - Die Landeshauptstadt kündigt immer mehr und mehr Baustellen an. Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch - da Zahl ist in der kommenden Woche gering.

In Magdeburg wurden für die kommende Woche neue Bauarbeiten angekündigt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/zb/dpa

Das Gute zuerst: Die Sperrung in der Ebendorfer Chaussee (Neue Neustadt) konnte in den vergangenen Tagen aufgehoben werden. Am heutigen Freitag werden dann auch die Kanalarbeiten in der Arndtstraße (Stadtfeld Ost) vollendet.

Die MVB-Arbeiten in der Halberstädter Straße (Sudenburg) verzögern sich um eine Woche und dauern noch voraussichtlich bis 15. März an.

Die Stadt Magdeburg kündigte aber auch neue Sperrungen an. So ist am 11. März zwischen 9 und 16 Uhr die Abfahrt vom einspurigen Baustellenbereich auf den Magdeburger Ring Höhe Walther-Rathenau-Straße (Altstadt) nicht möglich, da dort das Baufeld umgebaut werden muss.

Vom 11. März bis voraussichtlich 19. April ist der Draisweg (Stadtfeld Ost) voll gesperrt. Grund hierfür sind Anschlussarbeiten der SWM. Auf der B1 steht im Bereich des Baufeldes währenddessen in beiden Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Vom 11. bis 22. März ist dann außerdem ein kurzer Abschnitt der Mittagstraße (Neue Neustadt) gesperrt, da auch hier die SWM am Werk sind.