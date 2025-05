Neue Baustellen in Magdeburg: Hier bleiben die Straßen dicht

Magdeburg - In den kommenden Tagen werden wieder zahlreiche Baustellen in Magdeburg abgeschlossen und begonnen. Hier gibt es Änderungen im Verkehr.

In der Innenstadt bleiben mehrere Straßen dicht. (Symbolbild) © Rene Priebe/dpa

Seit Mittwoch ist laut der Stadt der Lüttgen-Salbker Weg wieder vollständig befahrbar und bietet damit die direkte Verbindung zwischen dem Ortsteil Salbke und Lüttgen-Salbke mit dem neuen Brückenüberbau.

Auch die Abfahrt zum Fermersleber Weg auf dem Magdeburger Ring und damit zum Universitätsklinikum ist wieder frei.

In der nächsten Woche müssen sich Autofahrer in der Magdeburger Innenstadt an mehreren Stellen auf Einschränkungen einstellen.

Vom 5. Mai bis voraussichtlich 30. Oktober ist ein Abschnitt der Olvenstedter Straße voll gesperrt. Zwischen den Einmündungen Schillerstraße und Friesenstraße sind Gleisbauarbeiten der MVB notwendig.

Am 2. Mai ist stadteinwärts von 10 Uhr bis 13 Uhr ein kurzer Abschnitt der Lübecker Straße dicht. Grund sind Baumfällarbeiten zwischen Hundisburger Straße und Haldensleber Straße.