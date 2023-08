Betonkrebs! Magdeburger Event-Wahrzeichen muss teuer saniert werden

Magdeburg - Aktuell ist die Seebühne im Elbauenpark Magdeburg in den Sommerspecials der Vox-Sendung " Grill den Henssler " zu sehen. Jetzt muss sie teuer saniert werden.

Weiterhin habe die Dachmembran die vom Hersteller benannten Nutzungszeiten überschritten. Man ziehe daher in Betracht, diese gleichzeitig mit der Sanierung der Betonfundamente zu erneuern.

Auch an mehreren Stahlkonstruktionen habe sich Rost gebildet sowie an Teilen der Zuschauertribüne Feuchtigkeit festgesetzt. Man empfiehlt deshalb kurz- bis mittelfristig eine Sanierung.

Die Betonfundamente des Daches würden Betonkrebs aufweisen, heißt es in dem Bericht. Dieser entsteht durch eine langwierige chemische Reaktion der enthaltenen Baustoffe. Zudem seien viele Risse in den Fundamenten entdeckt worden.

In einer Beschlussvorlage will die Stadt Magdeburg die Sanierungsarbeiten finanziell stemmen. Dafür sollen rund 4,3 Millionen Euro an Ausgaben eingeplant werden.

Davon fallen noch in diesem Jahr rund 650.000 Euro für die Erbringung planerischer Leistungen an, heißt es darin.

Über den Beschluss will der Stadtrat am 14. September entscheiden.