Diese Promis sind beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" dabei

Insgesamt wurden sieben Folgen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt gedreht. Selbstverständlich waren wieder allerhand Promis dabei, die ihr Können am Grill unter Beweis stellen wollten und durch mehrfach ausgezeichnete Koch-Coaches unterstützt wurden.

In einer Ausgabe müssen anstatt prominenter Gäste auch die Coaches selbst ran. Dabei bestimmt das Publikum, was gekocht werden soll. Auch Comedian Marion Barth (50) tritt zum zweiten Mal gegen Henssler an und will eine Revanche.

Diese Folgen und Promis erwarten Euch:

Sendung am 6. August:



Special: Henssler vs. Mälzer

Sendung am 13. August:



Gustav Schäfer (34)



Knossi (37)



Evelyn Burdecki (34)



Koch-Coach: Alexander Wulf (42)

Sendung am 20. August:



Special: Henssler vs. Mario Barth

Hauptgang Special Guests: Detlef Steves (54) und Ilka Bessin (51)

Koch-Coaches: Gebrüder Eggert

Sendung am 27. August:



Chryssanthi Kavazi (34)



Bruce Darnell (65)



Oliver Pocher (45)



Koch-Coach: Ali Güngörmüş (46)

Sendung am 3. September:

Martin Rütter (53)



Ilka Bessin



Eko Fresh (39)



Koch-Coach: Johann Lafer (65)

Sendung am 10. September:

Coach-Special



Ali Güngörmüş

Lucki Maurer (42)



Ralf Zacherl (52)



Sendung am 17. September:

Sven Martinek (59)



Tahnee (31)



Jan Köppen (40)



Koch-Coach: Ralf Zacherl



Wie in den Jahren zuvor werden die Specials von Laura Wontorra (34) moderiert.