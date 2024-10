Cocktails auf Knopfdruck: Zwei Freunde aus der Börde wollen den Barservice revolutionieren

Magdeburg - In nur ein paar Sekunden einen leckeren Cocktail in der Hand haben - dazu würden sicherlich die wenigsten Nein sagen. Erik und Robert aus der Börde ( Sachsen-Anhalt ) machen dies möglich.

Die beiden Freunde aus der Börde kennen sich seit 2021, nachdem sie sich über ihren Beruf in der Versicherungsbranche kennengelernt haben. Nun wollen sie gemeinsam die Magdeburger Gastrobranche erobern.

Das geht auf die Erfinder Erik Merkel und Robert Mänl zurück, die ihre Gäste auf einer geschlossenen Veranstaltung in der Festung Mark in Magdeburg zu entspannter House-Musik und Lagerfeuer begrüßten.

Zwischen 30 alkoholhaltigen und zehn alkoholfreien Cocktails findet man einige Klassiker wie Aperol Spritz, aber auch kuriose Kreationen - wie "Sexy Kajüte". Ebenso heimische Erfindungen wie "Magdeburger Kind FCM" in den passenden Vereinsfarben.

Per Fingerdruck spritzt der gewünschte Cocktail direkt ins bereitgestellte Glas - und fertig.

Die Cocktailmaschine des Start-ups "CocktailXpress" aus Niederndodeleben hatte am gestrigen Samstag ihren ersten offiziellen Probelauf.

Nach der Auswahl eines Cocktails ist dieser in Sekundenschnelle im darunter platzierten Glas. © Isabelle Wiermann/TAG24

Die beiden Freunde waren im Steakhaus Toro Grosso essen, als ihnen die Idee kam.

Die Corona-Pandemie habe viel Schaden in der Gastro-Szene angerichtet, erinnert sich Robert. Seitdem sei es schwer, in Magdeburg vernünftige Cocktails zu bekommen. Sie seien entweder teuer oder es gebe nur eine limitierte Auswahl.

"Und man kennt das ja: Je länger der Abend, desto voller der Barkeeper", fügt Erik hinzu.

So kam ihnen der Geistesblitz: eine Cocktailmaschine, welche immer denselben Geschmack bietet, leicht zu bedienen ist und kein Personal benötigt.

Vom Businessplan zur Einweihungsparty vergingen dann nur zwei Monate. Nun ist die Kreation bereit: Ab 699 Euro für einen Abend wird die Maschine mit allem Zubehör an Privatpersonen und Geschäfte vermietet. So zahlt der Besteller des Getränks letztendlich 6,99 Euro pro Cocktail.

Wer also demnächst in Magdeburg einen Cocktail bestellt, wird vielleicht auf Erik und Roberts Erfindung stoßen! Die Festung Mark hat schon angefragt, das Gerät für ihre Party "METAMORPHOSIS" am kommenden Mittwoch direkt zu behalten.