Demos am Sonntag: Hier müsst Ihr in Magdeburg mit Verkehrsbehinderungen rechnen

In Magdeburg kommt es aufgrund von zwei Demos zu Verkehrsbehinderungen am Sonntag. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, beginnt die erste Veranstaltung bereits am Vormittag am Olvenstedter Platz im Stadtteil Stadtfeld Ost. Dabei handelt es sich um eine Familien-Fahrrad-Demo.

Der Zug fährt dann durch die Innenstadt und den City-Tunnel weiter nach Ostelbien und endet an der GETEC-Arena.

Die zweite angemeldete Demonstration beginnt in den Mittagsstunden am Domplatz und verläuft von dort aus über die Neue Strombrücke ebenfalls in den Osten bis zur Brückstraße (Brückfeld).