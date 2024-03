Dualen Studiengang für Lehramt: Uni Magdeburg startet Modellprojekt!

Magdeburg - Um Lehramtsstudenten schon während ihres Studiums früher in die Schulen zu bekommen, startet die Universität Magdeburg ein Modellprojekt.

In Sachsen-Anhalt fehlen derzeit rund 1000 Lehrkräfte. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Ab dem kommenden Wintersemester werde es für 30 Studierende ein praxisintegriertes Studium für Lehrer an Sekundarschulen geben, teilte das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit.

"Wir beschreiten mit der Einführung dieses Modells in der universitären Lehramtsausbildung einen neuen Weg", erklärte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (61, SPD).

Dieser sei an duale Studiengänge angelehnt. Ziel sei es, Lehramtsstudierende schneller an den Berufsalltag in der Schule heranzuführen.

Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums richtet sich der Modellversuch an Studierende mit den Fächerkombinationen Deutsch mit Ethik, Chemie oder Technik sowie Mathematik mit Chemie, Physik oder Technik.