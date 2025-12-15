Verkaufsoffener Sonntag am 3. Advent: Diese Geschäfte haben in Magdeburg geöffnet

Magdeburg - Vor zwei Wochen fand in Magdeburg der erste verkaufsoffene Sonntag in der Vorweihnachtszeit statt. An diesem Sonntag laden einige Läden noch einmal zum Einkaufen ein.

Viele Geschäfte in der Magdeburger Innenstadt haben am 3. Advent geöffnet. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Shoppen und Bummeln an einem grauen und milden Adventstag kann auch etwas Gemütliches haben. Für einige ist ein verkaufsoffener Sonntag eventuell die Rettung, um noch ein passendes Geschenk für Weihnachten zu finden.



An diesem Sonntag haben ab dem frühen Nachmittag wieder einige Läden in der Landeshauptstadt geöffnet. Doch es gibt gesetzliche Bedingungen für eine Sonntagsöffnung. Davon benachteiligt sind vor allem Einkaufszentren am Rande der Stadt.

Wenn ein Geschäft an einem Sonntag öffnen möchte, muss es einen besonderen Grund dafür geben.

Zum Beispiel müssen die Läden in der Nähe eines Events oder einer Veranstaltung liegen. Durch den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt haben die ansässigen Gewerbe also einen Grund, ihre Türen zu öffnen.

TAG24 hat sich für Euch einmal umgehört, welche Geschäfte freiwillig mitmachen und öffnen dürfen.