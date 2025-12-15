Verkaufsoffener Sonntag am 3. Advent: Diese Geschäfte haben in Magdeburg geöffnet
Magdeburg - Vor zwei Wochen fand in Magdeburg der erste verkaufsoffene Sonntag in der Vorweihnachtszeit statt. An diesem Sonntag laden einige Läden noch einmal zum Einkaufen ein.
Shoppen und Bummeln an einem grauen und milden Adventstag kann auch etwas Gemütliches haben. Für einige ist ein verkaufsoffener Sonntag eventuell die Rettung, um noch ein passendes Geschenk für Weihnachten zu finden.
An diesem Sonntag haben ab dem frühen Nachmittag wieder einige Läden in der Landeshauptstadt geöffnet. Doch es gibt gesetzliche Bedingungen für eine Sonntagsöffnung. Davon benachteiligt sind vor allem Einkaufszentren am Rande der Stadt.
Wenn ein Geschäft an einem Sonntag öffnen möchte, muss es einen besonderen Grund dafür geben.
Zum Beispiel müssen die Läden in der Nähe eines Events oder einer Veranstaltung liegen. Durch den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt haben die ansässigen Gewerbe also einen Grund, ihre Türen zu öffnen.
TAG24 hat sich für Euch einmal umgehört, welche Geschäfte freiwillig mitmachen und öffnen dürfen.
Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee
In dem Einkaufszentrum zwischen dem Alten Markt und dem Hundertwasserhaus gibt es über 110 Shops. Unter anderem Juweliere, Büchereien, Elektronikmärkte sowie Geschäfte für Kleidung und Mobilfunk.
Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.
City Carré, Kantstraße
Auch das City Carré gegenüber dem Hauptbahnhof macht beim verkaufsoffenen Sonntag mit. Hier befinden sich viele Kleidungsgeschäfte sowie Filialen von Mobilfunkanbietern, Geschenkeläden und Reisebüros.
Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.
Galeria (ehemals Karstadt), Breiter Weg
Das beliebte Warenhaus befindet sich direkt gegenüber vom Weihnachtsmarkt. Auf mehreren Etagen gibt es Kleidung, Elektronik, Spielwaren, Schmuck und Düfte.
Auch hier ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Nicht geöffnet: Geschäfte am Pfahlberg, Florapark, Bördepark und IKEA
Die Geschäfte am Pfahlberg (unter anderem MediaMarkt, Höffner und Sconto) sowie der Florapark (Olvenstedter Graseweg), Bördepark (Salbker Chaussee) und IKEA (Ebendorfer Chaussee) sind beliebte Orte zum Einkaufen. Allerdings bleiben sie geschlossen.
Hier greift die gesetzliche Regelung, dass es in Geschäftsnähe kein öffentliches Ereignis gibt, welches eine Sonntagsöffnung rechtfertigen würde.
TAG24 wünscht Euch einen schönen 3. Advent!
Titelfoto: Paul Zinken/dpa