Verkaufsoffener Sonntag am 1. Advent: Diese Geschäfte haben in Magdeburg geöffnet

Magdeburg - Kurz vor Weihnachten finden sie wieder statt und sind sehr beliebt. Gemeint sind die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg .

Viele Geschäfte in der Magdeburger Innenstadt haben am 1. Advent geöffnet. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

In der Vorweihnachtszeit gibt es in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts traditionell zwei verkaufsoffene Sonntage, einer davon findet an diesem Sonntag statt.

Viele Magdeburger gehen dann shoppen oder bummeln. Für den einen oder anderen mag es zudem eine Gelegenheit sein, um noch ein passendes Geschenk für Weihnachten zu finden.

Ab dem frühen Nachmittag haben wieder einige Läden in der Innenstadt geöffnet. Doch es gibt gesetzliche Bedingungen für eine Sonntagsöffnung. Davon benachteiligt sind vor allem Einkaufszentren am Rande der Stadt.

Wenn ein Geschäft an einem Sonntag öffnen möchte, muss es einen besonderen Grund dafür geben. Zum Beispiel müssen die Läden in der Nähe eines Events oder einer Veranstaltung liegen. Durch den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt haben die ansässigen Gewerbe also einen triftigen Grund, ihre Türen zu öffnen.

TAG24 hat sich für Euch einmal umgehört, welche Geschäfte freiwillig mitmachen und öffnen dürfen.