Verkaufsoffener Sonntag am 1. Advent: Diese Geschäfte haben in Magdeburg geöffnet
Magdeburg - Kurz vor Weihnachten finden sie wieder statt und sind sehr beliebt. Gemeint sind die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg.
In der Vorweihnachtszeit gibt es in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts traditionell zwei verkaufsoffene Sonntage, einer davon findet an diesem Sonntag statt.
Viele Magdeburger gehen dann shoppen oder bummeln. Für den einen oder anderen mag es zudem eine Gelegenheit sein, um noch ein passendes Geschenk für Weihnachten zu finden.
Ab dem frühen Nachmittag haben wieder einige Läden in der Innenstadt geöffnet. Doch es gibt gesetzliche Bedingungen für eine Sonntagsöffnung. Davon benachteiligt sind vor allem Einkaufszentren am Rande der Stadt.
Wenn ein Geschäft an einem Sonntag öffnen möchte, muss es einen besonderen Grund dafür geben. Zum Beispiel müssen die Läden in der Nähe eines Events oder einer Veranstaltung liegen. Durch den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt haben die ansässigen Gewerbe also einen triftigen Grund, ihre Türen zu öffnen.
TAG24 hat sich für Euch einmal umgehört, welche Geschäfte freiwillig mitmachen und öffnen dürfen.
Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee
In dem Einkaufszentrum zwischen dem Alten Markt und dem Hundertwasserhaus gibt es über 110 Shops. Unter anderem Juweliere, Büchereien, Elektronikmärkte sowie Geschäfte für Kleidung und Mobilfunk.
Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.
City Carré, Kantstraße
Auch das City Carré gegenüber dem Hauptbahnhof macht beim verkaufsoffenen Sonntag mit. Hier befinden sich viele Kleidungsgeschäfte sowie Filialen von Mobilfunkanbietern, Geschenkeläden und Reisebüros.
Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.
Galeria (ehemals Karstadt), Breiter Weg
Das beliebte Warenhaus befindet sich direkt gegenüber vom Weihnachtsmarkt. Auf mehreren Etagen gibt es Kleidung, Elektronik, Spielwaren, Schmuck und Düfte.
Auch hier ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Nicht geöffnet: Geschäfte am Pfahlberg, Florapark, Bördepark und IKEA
Die Geschäfte am Pfahlberg (unter anderem MediaMarkt, Höffner und Sconto) sowie der Florapark (Olvenstedter Graseweg), Bördepark (Salbker Chaussee) und IKEA (Ebendorfer Chaussee) sind beliebte Orte zum Einkaufen. Allerdings bleiben sie geschlossen.
Hier greift die gesetzliche Regelung, dass es in Geschäftsnähe kein öffentliches Ereignis gibt, welches eine Sonntagsöffnung rechtfertigen würde.
TAG24 wünscht Euch einen schönen 1. Advent!
Titelfoto: Peter Steffen/dpa