FCM-Fans aufgepasst! Magdeburg stellt zum Match am Samstag mehr Bahnen bereit

Magdeburg - Am Samstag trifft der 1. FC Magdeburg im Heimspiel in der MDCC-Arena auf den FC St. Pauli. Die Verkehrsbetriebe stellen für die Anreise der Fans zusätzliche Straßenbahn-Wagen bereit.

Nach dem Spiel fährt die 15 auch wieder zurück in die Innenstadt. Die Spieltickets gelten dabei drei Stunden vor und drei Stunden nach dem Spiel als Fahrkarte für den ÖPNV.

Generell fährt wie immer aus der Innenstadt die Linie 4 in Richtung Cracau. Dort sollten Fans an der Haltestelle Arenen aussteigen, von da ist es dann nur noch ein fünfminütiger Fußmarsch.

Aufgrund der großen Anzahl an Fans, die für jedes FCM-Spiel zur MDCC-Arena pilgern, fahren gesonderten Straßenbahnen zur Arena, damit die Bahnen nicht zu überladen werden und auch jeder vor Ort ankommt.

Es wird empfohlen, mit der Straßenbahn zur Arena zu fahren. Der FCM wies darauf hin, dass am Samstagnachmittag mehrere Veranstaltungen parallel in der MDCC- und in der GETEC-Arena stattfinden, weshalb die Parkmöglichkeiten stark beschränkt sein werden.

In Cracau und Brückfeld soll es auch auf den Straßen ziemlich eng werden: Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wird aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mit Stau und Behinderungen gerechnet.