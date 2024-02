Feierliches Gelöbnis: Rund 150 Soldaten versammeln sich auf Magdeburger Domplatz!

Am Mittwoch versammelten sich rund 150 Soldatinnen und Soldaten auf Zeit auf dem Domplatz in Magdeburg. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Angehörige begleiteten die Soldaten der Logistikbataillone aus Burg in Sachsen-Anhalt, Beelitz in Brandenburg und Delmenhorst in Niedersachsen.

Es handelt sich um freiwillige Grundwehrdienstleistende sowie um Soldaten auf Zeit. Sie haben ihre Grundausbildung absolviert, nun folgt für sie die Spezialausbildung etwa bei den Logistikern.

Der Domplatz im Zentrum der Landeshauptstadt Magdeburg ist ein besonderer Ort für ein feierliches Gelöbnis, ähnliche Veranstaltungen fanden in der Vergangenheit in der Regel in kleinen Städten oder in Kasernen statt.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) betonte in seiner Gelöbnisrede, die Soldaten übernähmen Verantwortung für das Gemeinwesen.