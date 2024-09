Filmarbeiten in der Innenstadt! Diese Sperrungen stehen in Magdeburg bevor

In Magdeburg beginnen neue Baustellen. (Symbolbild) © 123rf/cylonphoto

Die gute Nachricht zuerst: Einige Einschränkungen konnten in den vergangenen Tagen aufgehoben werden. So stehen alle Auf- und Abfahren in der Brenneckestraße (Leipziger Straße) und beide Fahrstreifen auf der Spielhagenstraße (Stadtfeld Ost) wieder zur Verfügung.

Die Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/Gustav-Adolf-Straße (Alte Neustadt) und die B 189 am Ortseingang Magdeburg sind auch wieder frei.

Dafür muss von Freitagabend bis Sonntagabend die Warschauer Straße (Buckau) in Höhe der Bahnbrücke dicht gemacht werden. Grund dafür sind Bauwerksarbeiten der Deutschen Bahn.

Auch die malerische Herrenkrugbrücke (Herrenkrug) ist vom 11. bis 13. September Ziel einer Sperrung: Für Fußgänger und Radfahrer geht dort wegen Brückenprüfarbeiten kein Weg mehr lang.