Freigegeben, und gleich wieder gesperrt: Das sind die aktuellen Baustellen in Magdeburg

In Magdeburg warten im Juni wieder viele Baustellen. (Symbolbild) © 123RF/stgrafix

Vom heutigen Donnerstag an kann die Goethestraße (Stadtfeld Ost) wieder beidseitig befahren werden. Die Bauarbeiten in der Olvenstedter Straße (Stadtfeld Ost) und in Hinter den Holzstrecken (Werder) in Richtung B1 wurden ebenfalls aufgehoben.

Ab dem morgigen Freitag können auch wieder der Tunnel unter dem Askanischen Platz, der Schöppensteg (Neue Neustadt) und die Kreuzung August-Bebel-Damm/Korbwerder/Buschfeldstraße vollständig befahren werden.

Doch im Gegensatz dazu gab die Stadt Magdeburg auch neue Sperrungen bekannt: Vom 14. Juni bis voraussichtlich 29. September ist ein kurzer Abschnitt im Baustellenbereich des August-Bebel-Damms (Gewerbegebiet Nord) stadtauswärts gesperrt.

Vom 9. bis 13. Juni muss der Bahnübergang in der Havelstraße (Rothensee) repariert werden, somit bleibt für diesen Zeitraum die Straße für den Autoverkehr gesperrt.