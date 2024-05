Neun Verletzte bei Hüpfburg-Unfall in Magdeburg: Polizei ermittelt gegen Betreiber

Am Sonntag wurde das Elbfest aufgrund eines Unglücks abgebrochen: Insgesamt neun Menschen wurden leicht verletzt, als eine womöglich unzureichend gesicherte Hüpfburg teilweise in der Elbe landete .

Nachdem der Windstoß die Burg ans Ufer gedrückt und teilweise versenkt hatte, fielen zwei der vier gerade hüpfenden Kinder in die Elbe. Eine weitere Person sei in der Aufregung gestürzt. Laut Feuerwehr -Einsatzleiter Ulrich Claus wurden mindestens vier Personen ins Krankenhaus gebracht, während weitere vor Ort behandelt wurden.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos) hat sich am Sonntag am Unfallort ein Bild von der Situation gemacht. Am heutigen Montag bedankte sie sich bei allen Rettungskräften und Helfern für den schnellen Einsatz, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Es sei zudem die richtige Entscheidung gewesen, das Elbfest nach dem Unfall abzusagen. In einer Pressemitteilung schrieb sie:

"Nur durch die beherzten und umgehenden Rettungsmaßnahmen konnten die Kinder, die vor dem Unfall noch auf der Hüpfburg getobt hatten, schnell in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt werden".