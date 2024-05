Gedenken an NS-Opfer: Magdeburg erhält 21 weitere Stolpersteine

Magdeburg - Zum ersten Mal in diesem Jahr erhält Magdeburg neue Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus.

In Magdeburg sind inzwischen 775 Stolpersteine als Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt worden. © Romy Buhr / Landeshauptstadt Magdeburg

Zur Erinnerung und als Zeichen des Respekts für verschleppte und ermordete jüdische Magdeburger werden in der Landeshauptstadt zum 40. Mal Stolpersteine verlegt.

Am heutigen Dienstag werden an neun verschiedenen Orten der Stadt 21 neue Stolpersteine verlegt. Los geht es um 10 Uhr mit dem ersten Stein in der Haldensleber Straße 9.

Die Idee der Gedenksteine wurde 1997 vom Kölner Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufen. Seitdem werden die Straßen vieler deutschen Städte regelmäßig um neue Platten ergänzt. Finanziert werden die Stolpersteine ausschließlich durch Spenden.

Auf der Messingoberfläche dieser kleinen Mahnmale stehen die biografischen Daten der Menschen, sowie der Zeitpunkt und -ort ihrer Deportation. Die Steine finden ihren Platz vor ehemaligen Wohnhäusern und Wirkungsstätten von Opfern aus der NS-Zeit.