Fünf neue Glocken im Magdeburger Dom feierlich eingeweiht

Magdeburg - Ein Verein sammelt engagiert Geld für neue Dom-Glocken in Magdeburg . Ziel ist ein vollwertiges Kathedralgeläut mit insgesamt zwölf Glocken. Schritt für Schritt rückt das Ziel näher.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, M.) schlägt die zweite Glocke "Benedicamus" im Magdeburger Dom an. © dpa/Peter Gercke

Fünf neu gegossene Glocken für das Geläut des Magdeburger Doms sind am Ostermontag präsentiert und eingeweiht worden. Dazu gab es in dem Gotteshaus und Wahrzeichen der Stadt eine Feierstunde gegeben, an der Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU) und Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos) teilgenommen haben.

Das am 24. Februar in Neunkirchen (Baden-Württemberg) gegossene Quintett trägt nach Angaben des Domglockenvereins die Namen "Cantemus" (lasst uns singen), "Benedicamus" (lasst uns segnen), "Queramur" (lasst uns klagen), "Resistamus" (lasst uns widerstehen) und "Dubitemus" (lasst uns zweifeln).

Mit der Glockenzier sei der Künstler Gert Weber (72) beauftragt gewesen, hieß es. Seit ihrer Anlieferung am 31. März hatten die Glocken auf ihre feierliche Enthüllung gewartet.

Bereits Ende Oktober des Vorjahres war die Glocke Amemus (lasst uns lieben) feierlich im Dom präsentiert worden.