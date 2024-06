17.06.2024 06:04 Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

Achtung, in Magdeburg wird wieder geblitzt! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in dieser Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Auch in dieser Woche wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Wer sich nicht an die Geschwindigkeit hält, bekommt ein teures Foto nach Hause geschickt. Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Cracau Straße: Schwarzkopfweg



Geschwindigkeit: 30 km/h Leipziger Straße

Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h

Magdeburg Lokal Erste Frau an der Verwaltungsspitze: Universität Magdeburg hat neue Kanzlerin! Altstadt Straße: Weitlingstraße



Geschwindigkeit: 30 km/h Lemsdorf Straße: Ballenstedter Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden. Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeit, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa