Grillplätze in Magdeburg werden freigegeben: Das gilt es, bei der Nutzung zu beachten

Magdeburg - Mit den bevorstehenden wärmeren Tagen dürfen in Magdeburg wieder Grillplätze benutzt werden. Das gilt es, dabei zu beachten.

Wer in Magdeburg einen Grillplatz benutzen möchte, sollte sich an Regeln halten. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Insgesamt stehen ab dem 1. Mai acht öffentliche Grillplätze zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Wer sie nutzen möchte, habe Verhaltensregeln einzuhalten sowie Müll und Brände zu vermeiden.

Besonders an Feiertagen werden die Grillplätze besucht, weshalb es vermehrt zu Müllablagerungen komme. Müllreste sollen deshalb entsprechend entsorgt oder mitgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgestellte Container stehen bereit, in denen man Asche- und Kohlereste entsorgen soll.

Hier befinden sich die Grillplätze:

Florapark

Fröbelstraße

Glacis-Anlage

Herrenkrug (zweimal)

Nordpark

Nordpark Erweiterungsfläche

Stadtpark (zweimal)

Stadtpark Erweiterungsfläche

An allen Orten solle man sich zudem an eine vernünftige Lautstärke halten, um Anwohner nicht zu stören.