Archäologen machen diese neue Entdeckung am Grab von Otto dem Großen

Magdeburg - Bei archäologischen Untersuchungen am Standort des Grabmals von Kaiser Otto dem Großen (912-973) im Magdeburger Dom sind neue Erkenntnisse zur bewegten Geschichte des bedeutenden Denkmals gewonnen worden.

Archäologen machten bei der Untersuchung des Grabes von Otto dem Großen neue Entdeckungen. © Peter Gercke/dpa

Archäologen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie fanden heraus, dass die freigelegten Fundamentsteine mit spätmittelalterlichen Steinmetzzeichen darauf hindeuten, dass der Sarkophag im Laufe der Jahrhunderte mehrfach versetzt wurde.

"Die Untersuchungen lieferten keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Grabstätte Ottos des Großen bereits im Vorgängerbau des heutigen Doms an derselben Stelle befand", sagte Landesarchäologe Harald Meller. "Die Frage nach dem ursprünglichen Bestattungsort des Kaisers im Dom bleibt damit weiterhin offen."

Die Untersuchungen erfolgen im Zuge eines umfangreichen Projekts zur Dokumentation und Konservierung des stark beschädigten Grabmals. Nachdem der Kalksteinsarkophag Anfang des Jahres von seinem Standort im "Hohen Chor" entfernt worden war, konnten Archäologen erstmals den Untergrund umfassend erforschen.

Dabei zeigte sich, dass der Sarkophag auf großen Sandsteinquadern ruhte.