Döner für 1 Cent! Beliebte Kette eröffnet Lokal in Magdeburg

Magdeburg - Die deutschlandweit erfolgreiche Kette "Haus des Döners" eröffnet am Mittwoch sein erstes Lokal in Magdeburg - und wirbt mit einer kuriosen Aktion.

"Haus des Döners" eröffnet eine Filiale am Magdeburger Hasselbachplatz. © Lena Schubert/TAG24

Ein riesiges "Coming Soon"-Banner erregt seit Tagen Aufmerksamkeit am Hasselbachplatz. Auf der Ladenfläche, die zuvor vom Delikata-Fleischer eingenommen wurde, soll ab Mittwoch Döner verkauft werden.

Die bekannte Imbisskette "Haus des Döners", die laut eigenen Angaben 120 Standorte in ganz Deutschland betreibt, eröffnet jetzt ihre erste Filiale im Magdeburger Zentrum am Breiten Weg.

Neugierige Kunden sollen mit einer Spaßaktion überzeugt werden: Am Mittwoch ab 14 Uhr gibt es dort einen Döner für nur einen Cent!

"Haus des Döners" wirbt auf dem eigenen Instagram-Kanal für die Aktion, doch die Reaktionen der Community sind gemischt. Viele freuen sich über das günstige Essensangebot, doch einige prangern an, dass es bereits zu viele andere Dönerbuden und -läden rund um den Hassel gebe.