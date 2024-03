Harsdorfer Platz dicht! Diese Buslinie muss umgeleitet werden

Magdeburg - Ab dem heutigen Montag starten wichtige Bauarbeiten am Harsdorfer Platz in Magdeburg , welche Auswirkungen auf den ÖPNV haben.

Vom 18. bis 28. März fährt die Buslinie 72 eine veränderte Route. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe mitteilten, wird der Harsdorfer Platz vom heutigen Montag bis voraussichtlich Donnerstag, den 28. März, voll gesperrt.

Grund für die Sperrung sind Kanalbauarbeiten. Da es während der Sperrung keine alternative Wendemöglichkeit für Busse gibt, enden die Fahrten der Linie 72 bereits am Olvenstedter Platz.

Die Haltestellen Harsdorfer Straße, Marienstift, Guts-Muths-Stadion, Herbert-Landwehr-Straße und Harsdorfer Platz entfallen.

Die Abfahrt am Olvenstedter Platz in Fahrtrichtung Am Stern erfolgt zudem von der Haltestelle am EDEKA-Markt.