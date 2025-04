Hier eröffnet demnächst ein neuer Woolworth in Magdeburg

Magdeburg - In nur wenigen Tagen wird in Magdeburg eine neue Woolworth-Filiale ihre Türen öffnen.

Zu finden ist der Discounter im Kannenstieg-Center am Hans-Eisler-Platz.

Laut der Handelskette wird der Store am Donnerstag, dem 24. April, mit dem Verkauf starten. Somit können sich Magdeburger über den bereits vierten seiner Art freuen.

Neben dem Laden im Kannenstieg-Center findet man die Handelskette zudem in Magdeburg am Breiten Weg, im City Carré und in der Lübecker Straße.