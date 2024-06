Hitzehilfe für Obdachlose: Hier gibt es Unterstützung in Magdeburg

Magdeburg - Für Obdachlose in Magdeburg bietet die Stadt an besonders heißen Tagen Unterstützung mit Gütern und Hilfestellungen an.

Viele Menschen werden in den kommenden Tagen Abkühlung von den hohen Temperaturen suchen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

In dieser Woche kratzen die Temperaturen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts an der 30-Grad Marke oder steigen gebietsweise sogar darüber.

Viele Menschen suchen deshalb Abkühlung oder fahren ihre Freizeitaktivitäten etwas zurück.

Obdachlose hingegen sind oftmals ungeschützt der Sonne und Hitze ausgesetzt und haben keinen Rückzugsort. Dagegen will die Stadt mit Hilfsangeboten vorgehen.

In Zusammenarbeit mit mehreren Trägern und Kooperationspartnern gibt es deshalb an mehreren Standorten in der Stadt unter anderem Hilfebeutel, große Wasserflaschen und Hygieneangebote.

Zu den Organisationen zählen mitunter das Deutsche Rote Kreuz, die Magdeburger Tafel und die Ökumenische Bahnhofsmission. Auch die Stadtwache unterstützt in Notsituationen.