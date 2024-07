Jetzt sind die Brücken dran! Magdeburg kündigt diese neuen Baustellen an

In Magdeburg beginnen in den kommenden Tagen neue Baustellen. (Symbolbild) © 123RF/emelphoto

Die gute Nachricht zuerst: Die Sperrungen in der Lüneburger Straße (Alte Neustadt), der Budenbergstraße (Buckau) und in der Straße Am Großen Silberberg (Großer Silberberg) konnten inzwischen beendet werden. Die Einschränkungen in der Friedrich-Ebert-Straße (Cracau) dauern noch bis 2. August an.

Wie die Stadt mitteilte, sind aber neue Sperrungen vonnöten. So muss beispielsweise auf der Kaiser-Otto-Brücke (Werder) zwischen Am Winterhafen und den Pylonen der Autoverkehr zeitweise über die Straßenbahngleise geführt werden - vom 29. Juli bis 1. August stadteinwärts, bis 3. August dann stadtauswärts.

Auf der Neuen Strombrücke (Werder) können Fußgänger ab dem kommenden Samstag bis voraussichtlich 6. August nur den Gehweg auf der Nordseite nutzen.

Auf der Saalestraße (Industriehafen) kann zwischen Bauernwerder und Königswerder nur ein Fahrstreifen befahren werden, da ein Schaden an einer SWM-Leitung vorliegt. Diese Einschränkung besteht bis 2. August.