Abenteuer mit Wuff: Neue Hundeschule und Pension öffnet in Magdeburg

Magdeburg - Hier trifft Training auf Freizeit und Geselligkeit: In Magdeburg hat eine neue Hundeschule mit Pension eröffnet.

Nadja Wolff (31) möchte den Hunden in ihrer Pension ein zweites Zuhause bieten. © Isabelle Wiermann/TAG24

"Hier beginnt jedes Abenteuer mit einem Wuff", begrüßt ein Schild im Eingangsbereich die vierbeinigen Feriengäste.

Schon an dem kleinen Tresen warten die felligen Besucher, beschnüffeln Neuzugänge und bewegen sich überwiegend im Rudel durch die vielen Bereiche der Pension.

Bei "Aehrenhund" im Industriehafen können die Vierbeiner miteinander spielen, haben Tag und Nacht Auslauf.

An einem mit Sand aufgeschütteten "Hundestrand" planscht ein Golden Retriever in einem der kleinen Pools. Links und rechts gehen zwei große Wiesen ab, auf denen gebuddelt und in der Sonne geschlafen werden kann.

"Die Boxen drinnen nutzen wir eigentlich nur zum Füttern", so Inhaberin Nadja Wolff.

Die 31-Jährige möchte ein Gesamtkonzept für Halter anbieten: Nicht nur sollen sich die felligen Gäste im "Hundekindergarten" wie zu Hause fühlen, sondern sie plant auch Physiotherapie, einen Hundefriseur, eine Waschstation, einen Zubehör-Shop und einen Tierarzt direkt vor Ort.

So sparen nicht nur Herrchen und Frauchen Zeit, sondern auch die Hunde "haben weniger Stress an ihrem Wohlfühlort".

Durch ihre eigenen Hunde hat Wolff früh die Liebe zu den treuen Freunden entdeckt. So tapsen auch ihre zwei Beagle Emmi und Henry fröhlich im Rudel mit. Platz ist für maximal 25 Tiere.