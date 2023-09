KFC und Pizza Hut kommen zurück nach Magdeburg

Kentucky Fried Chicken (KFC) und Pizza Hut kommen mit einem außergewöhnlichen Konzept zurück nach Magdeburg. Viele Fastfood-Fans wird es freuen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In den vergangenen Monaten hatten es Fastfood-Fans in Magdeburg nicht leicht. Viele Restaurants stellten den Betrieb ein. Jetzt kehren zwei große Marken wieder zurück in die Elbestadt.

Die bisher einzige Filiale von Kentucky Fried Chicken (KFC) in Sachsen-Anhalt befand sich in den 90er-Jahren im Einkaufszentrum Flora Park. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut oder Subway - dies sind nur einige der bekanntesten Fastfood-Ketten der Welt. Alle der genannten Marken haben oder hatten bereits Filialen in Magdeburg. Zuletzt öffnete ein neues McDonald's-Restaurant an der Berliner Chaussee. Allerdings sind im Vorfeld zwei etablierte Standorte am Alten Markt und am Hauptbahnhof geschlossen worden. Schon länger geschlossen und eher in Vergessenheit geraten ist hingegen eine Filiale der Hähnchenbraterei von KFC. In den 90er-Jahren gab es einen Standort im Einkaufszentrum Flora Park. Jahrelang konnten Gastronomie-Fans eine Filiale des Pizza-Restaurants "Pizza Hut" im City Carré besuchen. Auch diese wurde Anfang des Jahres geschlossen. Nun wollen KFC sowie Pizza Hut wieder in die Elbestadt zurückkehren.

KFC und Pizza Hut in Magdeburg: Öffnung im Jahr 2024

Neben KFC kommt auch Pizza Hut mit einer Filiale wieder nach Magdeburg. (Symbolbild) © dpa/EPA/LYNN BO BO Laut einem Bericht der Volksstimme soll es sich dabei um ein ungewöhnliches Konzept handeln. Am alten Pizza-Hut-Standort im City Carré soll der Fastfood-Riese erneut einziehen. Gleichzeitig aber auch eine Filiale von KFC. Beide Marken würden sich die Fläche teilen. In der Mitte gäbe es dann Sitzgelegenheiten. KFC sowie Pizza Hut gehören zu einer der größten Unternehmensgruppen der Welt: "Yum! Brands". Ein Konkurrenzkampf wird damit aus dem Weg gegangen. Bisher gab es in Sachsen-Anhalt nur zwei Filialen von Pizza Hut. Neben Magdeburg befindet sich die zweite im Einkaufszentrum "Nova Eventis" in Günthersdorf an der Grenze zu Sachsen. Die nächstgelegene KFC-Filiale befindet sich momentan noch in Braunschweig (Niedersachsen) bei IKEA oder in Leipzig (Sachsen) am Messegelände.