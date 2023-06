"Das modernste in Sachsen-Anhalt": Neues McDonald's in Magdeburg eröffnet!

Ein neues McDonald's-Lokal hat am Dienstag in Magdeburg eröffnet. © Lena Schubert

Es sei das modernste McDonald's-Lokal in ganz Sachsen-Anhalt und einer der Vorreiter in ganz Deutschland: An der Berliner Chaussee in Magdeburg-Brückfeld wurde am Dienstagvormittag der neue Spot eröffnet.

Die zwei ehemals zentralsten McDonald's-Filialen, am Hauptbahnhof und am Breiten Weg, hatten in den vergangenen Jahren dichtgemacht. Nun rückt der Fast-Food-Riese wieder näher ans Stadtzentrum heran und positioniert sich nahe der viel befahrenen B1. Fünf bis zehn Laufminuten entfernt befinden sich außerdem die GETEC- und die MDCC-Arena.

Wie Franchise-Nehmer Sebastian Rieke bei der Eröffnung erwähnte, sei der neue Spot bereits viele Jahre in Planung gewesen. Der Standort an der Berliner Chaussee sei "seine erste Wahl" gewesen, so Rieke gegenüber TAG24.

Trotz der langen Planungsperiode wurde der Komplex in nur zwölf Wochen aus dem Boden gestampft - eine "Mammutaufgabe", die ohne die Mithilfe aller Beteiligten nicht möglich gewesen wäre, so Rieke.