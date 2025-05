16.05.2025 14:05 Fußgängerbrücke am Petriförder abgerissen: Gibt es einen Ersatz?

Die baufällige Fußgängerbrücke am Schleinufer in Magdeburg ist Geschichte. Bis zum Fußballspiel am Sonntag soll die Baustelle weichen.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - In der Nacht zum Freitag wurde die baufällige Fußgängerbrücke über das Schleinufer am Petriförder abgerissen. Was nun? Fußgänger und Fahrradfahrer müssen bis auf Weiteres einen Umweg nehmen. © Peter Gercke/dpa Die Brücke aus dem Jahr 1974 liegt in Schutt und Asche. Ende April ergab eine Untersuchung, dass die Stand- und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Magdeburgs Tiefbauamtsleiter Thorsten Gebhardt sagte gegenüber der Volksstimme, dass keine neue Fußgängerbrücke geplant sei. Somit kommen Fußgänger und Fahrradfahrer am Schleinufer nicht mehr auf den Elbweg oder zur Weißen Flotte. Magdeburg Lokal Magdeburg eröffnet ersten öffentlichen Trinkwasserspender Als Alternative bleiben nur die Wege bei der Jerusalembrücke oder der Johanniskirche. Die Bauarbeiten sollen bis Sonntagmorgen abgeschlossen sein, da am Abend das letzte Saisonheimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf in der Avnet-Arena stattfindet.

