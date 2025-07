"Bundesliga-tauglich": Was im FCM-Stadion in Magdeburg jetzt neu ist

Alles in Kürze

In der Avnet-Arena wird eine neue Beschallungsanlage verbaut. © MVGM

"So klingt Zukunft", heißt es in der Mitteilung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM).

Die in die Jahre gekommene Beschallungsanlage in der Avnet-Arena, die bereits bei Eröffnung des Stadions in 2006 verbaut wurde, soll bis zum ersten Heimligaspiel der Blau-Weißen vollkommen erneuert werden.

Für dieses Vorhaben bringt die Stadt Magdeburg 1,3 Millionen Euro auf.

Versprochen werden durch die neue Anlage "klar verständliche Ansagen, gleichmäßige Klangverteilung, wartungssichere Systeme" und "punktgenaue Beschallung" - unabhängig vom Sitzplatz.

"Schließlich ist der Stadionsound ein zentraler Baustein für den Betrieb einer modernen, Bundesliga-tauglichen Veranstaltungsstätte", heißt es.