Nach ewigem Hin und Her: Hier eröffnet in wenigen Wochen ein neuer Aldi

In wenigen Wochen können sich Magdeburger und besonders Reisende über einen neuen Laden in der Innenstadt freuen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Jetzt ist es endlich so weit! Nach langem Warten wird in wenigen Wochen endlich ein neuer Markt in der Magdeburger Innenstadt eröffnen.

Am 24. März öffnet eine neue Aldi-Filiale im Hauptbahnhof Magdeburg ihre Türen. © Rolf Vennenbernd/dpa Im Hauptbahnhof soll in etwa fünf Wochen endlich die lange geplante Aldi-Filiale ihre Türen öffnen dürfen. Besonders für Reisende bietet der Laden eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert einkaufen zu gehen. Die Filiale mitten in der Innenstadt ist die erste ihrer Art in einem Bahnhof in Sachsen-Anhalt. Die Eröffnung ist am 24. März geplant. Der Einzug des Discounters im ehemaligen Reisezentrum war nicht so einfach wie gedacht. Bisher scheiterte der Umbau an einer Baugenehmigung. Magdeburg Lokal 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Köln: Das solltet Ihr für die Anreise wissen Der Supermarkt sollte eigentlich schon 2024 eröffnet werden. Ein Streit mit der Stadtverwaltung in Bezug auf die Baugenehmigung sorgte für die heftige Verzögerung. Nach langem Warten hat es nach Angaben dann doch noch geklappt. "Die Baugenehmigung ist erteilt worden", erklärte Aldi-Sprecher Dennis Boczek gegenüber der Volksstimme.