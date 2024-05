Magdeburg hisst Regenbogenfahnen zum IDAHOBIT!

Magdeburg - In der Landeshauptstadt finden anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit ( IDAHOBIT ) am 17. Mai zahlreiche Aktionen der Magdeburger LGBTIQ*-Vereine und -Projekte statt.

Der Aktionstag soll an den 17. Mai 1990 erinnern - den Tag, an dem Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen wurde.