"Magdeburg putzt sich!": Wer macht dieses Jahr mit?

Magdeburg - Frühjahrsputz ist angesagt - auch in Magdeburg ! Bereits zum 20. Mal ruft die Landeshauptstadt zu "Magdeburg putzt sich!" auf und sucht helfende Hände.

Bürger können sich in diesem Zeitraum für unterschiedliche Projekte anmelden - egal, wie Ihr Magdeburg verschönern, putzen oder aufräumen wollt, die Stadt unterstützt. Dazu werden Putzmaterialien und der Abtransport von Abfällen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit einer Putzaktion im Gübser Weg gab es am gestrigen Montag den Auftakt. Der Aktionszeitraum für "Magdeburg putzt sich!" dauert dann vom 11. März bis einschließlich 13. April.

Seit 20 Jahren ruft Magdeburg Organisationen, Vereine und einzelne Bürger dazu auf, sich im Rahmen der "Let's Clean Up Europe!"-Initiative zu engagieren und die Landeshauptstadt auf Vordermann zu bringen.

Am 13. April findet um 14 Uhr eine Abschlussveranstaltung in der Festung Mark statt, wo dann alle Beteiligten an einer Tombola teilnehmen dürfen.