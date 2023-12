10.12.2023 09:46 Magdeburger Hyparschale hat Betreiber gefunden: Das ist nun geplant

Die fast fertig sanierte Hyparschale an der Elbe in Magdeburg hat endlich einen Betreiber gefunden. Was die Veranstaltungsgesellschaft nun vorhat.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die fast fertig sanierte Hyparschale an der Elbe in Magdeburg hat endlich einen Betreiber gefunden. Was die Veranstaltungsgesellschaft nun vorhat. Fast fertig! Die Hyparschale in Magdeburg kann im Sommer 2024 eingeweiht werden. © MVGM/Andreas Lander Die städtische Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVGM) hatte bereits im Sommer ein Betriebskonzept beim Stadtrat vorgelegt und wollte das extravagante Bauwerk künftig betreiben. In der zurückliegenden Sitzung gab der Stadtrat dafür grünes Licht. Wie MVGM-Geschäftsführer Steffen Schüller sagte, würde die Vermarktung der "Schale" sofort beginnen. Unter dem Slogan "Hyparspannend" soll die Halle künftig als Tagungs-, Kongress- und Ausstellungszentrum dienen. Die Hyparschale ist für etwa 500 Gäste ausgelegt und beherbergt ein Foyer, einen in vier Bereiche trennbaren großen Saal, zwei Seminarräume sowie eine Galerie im Obergeschoss und ein Café im Eingangsbereich. Magdeburg Lokales Neuer Brückenzug verzögert sich! Einen Lichtblick gibt es dennoch Die neuen Betreiber sind in Magdeburg bereits bekannt: Die MVGM betreibt viele Veranstaltungsorte in der Elbestadt - unter anderem die MDCC- und GETEC-Arena, den Elbauenpark mit Seebühne und Jahrtausendturm sowie das AMO Kulturhaus. Das Bauwerk war in 1969 nach den Plänen von Ulrich Müther errichtet worden, ab 1997 galt die Halle als einsturzgefährdet. Die Sanierungsarbeiten begannen schließlich im Dezember 2019. So sieht sie dann von innen aus: Eine Veranstaltungshalle mit Platz für bis zu 500 Gästen. © MVGM Die Hyparschale soll am 1. Juli 2024 feierlich eröffnet werden. Ab Dezember sind dann erste Hausvermietungen möglich, so die MVGM.

Titelfoto: MVGM/Andreas Lander