Meilenstein an der Uniklinik! Der kleine Sam Oliver ist das 1000. Baby

Magdeburg - Die Uniklinik Magdeburg hat Grund zum Feiern! Vor wenigen Tagen wurde das 1000. Baby in diesem Jahr geboren.

Mutter Antje D. (m.) ist mit ihrem neugeborenen Sohn Sam Oliver die 1000. Geburt 2024 am Uniklinikum Magdeburg. © Uniklinik Magdeburg/Bianca Wollentin

Am Nikolaustag erblickte der kleine Sam Oliver um 20.27 Uhr das Licht der Welt. Damit ist der niedliche Junge bereits das 1000. Kind, was in der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin 2024 sein Leben begann.

Mutter Antje D. brachte Sam Oliver mit 2440 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern gesund und munter auf die Welt.

Unterstützt wurde sie dabei von Hebamme Antje Roth, Oberarzt Dr. Paolo Gennari und Assistenz-Ärztin Amina Arafat.

Wie die Uniklinik mitteilte, verbrachte die frisch gebackene Mama die ersten Tage nach der Geburt auf der spezialisierten Mutter-Kind-Station. Dort bekamen sie und ihr Säugling "eine individuelle und umfassende Vorbereitung auf die Zeit zu Hause", hieß es.