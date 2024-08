Millionen-Defizit: OB Borris verhängt erneut Haushaltssperre!

Die von Simone Borris (61, parteilos) verfügte Sperre gilt vom 1. September bis 31. Dezember. © Max Patzig

Nach Angaben der Stadt Magdeburg werde das Haushaltsdefizit im Dezember bereits einen zweistelligen Millionenbetrag haben.

"Die derzeitige Prognose für das Haushaltsergebnis am Jahresende erfordert das Eingreifen in unsere aktuelle Haushaltsführung", so Borris über den Grund der Sperre.

Ursache für das Defizit seien erhebliche Mehraufwendungen im Sozialbereich, steigende Personalkosten sowie Steuermindereinnahmen. Ziel sei es daher, den derzeitigen Fehlbetrag zu minimieren.

Durch die Haushaltssperre werden vorerst ausschließlich Ausgaben für Maßnahmen erfolgen, die vertraglich verpflichtend, laufend und unaufschiebbar sind. Derzeit seien zudem zahlreiche interne Einsparungen geplant.