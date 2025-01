Nach Anschlag in Magdeburg: Stadt richtet Gedenkort im Rathaus ein

Magdeburg - In Erinnerung an die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat die Stadtverwaltung einen Trauer- und Gedenkort im Rathaus errichtet.

Besucher können sich in ein Kondolenzbuch im Alten Rathaus eintragen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Neben einem Kondolenzbuch werden dort nach Angaben der Stadt auch Plüschtiere und Erinnerungsstücke in Vitrinen gezeigt.

In den Tagen nach dem Anschlag wurden Tausende Blumen, Kerzen, Kuscheltiere und Beileidsbekundungen vor der Johanniskirche unweit des Anschlagsortes niedergelegt. Die Stadt hatte am Dienstag damit begonnen, den Gedenkort an der Johanniskirche zu verkleinern.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) trug sich als Erste in das Kondolenzbuch der Stadt ein.

"Diese unfassbare Tat hat unsere Stadt ins Mark getroffen und hinterlässt eine Wunde, die nur schwer heilen wird", schrieb sie unter anderem.