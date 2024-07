Neue Baustellen in Magdeburg: An diesen drei Stellen wird's eng

Magdeburg - Der Verkehr bleibt weiterhin zäh in Magdeburg : Auch in der nächsten Woche kommen neue Baustellen hinzu, auf die sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger einstellen müssen.

In Magdeburg beginnen in der kommenden Woche drei neue Sperrungen. (Symbolbild) © 1213RF/stgrafix

Die Vollsperrung in der Sternstraße (Altstadt) konnte am heutigen Donnerstag aufgehoben werden, teilte die Stadt mit. Allerdings sind in der kommenden Woche an drei anderen Standorten Sperrungen vonnöten.

Vom 8. Juli bis 2. August sind auf dem Bötticherplatz (Alte Neustadt) die Zufahrten von der Hafenstraße und dem Südabschnitt der Rogätzer Straße gesperrt. Grund hierfür sind Kanalarbeiten der städtischen Werke.

Ab 8. Juli soll sich außerdem an der Großbaustelle am Heumarkt (Brückfeld) die Straßenführung ändern. Fußgänger und Radfahrer werden zwischen Bandwirkerstraße und Turmschanzenstraße wieder über den nördlichen Geh- und Radweg geleitet und die Brückstraße für den Autoverkehr geöffnet.

Dafür wird bis voraussichtlich 27. September die komplette Einmündung Am Charlottentor/Brückstraße dichtgemacht.

Eine kurze Sperrung zuletzt: Vom 8. bis 12. Juli ist der Schöppensteg (Neue Neustadt) zwischen Sichelweg und Aue voll gesperrt, da dort ebenfalls Anschlussarbeiten der SWM erforderlich sind.