Neue Baustellen in Magdeburg: An diesen Standorten bleibt es dicht!

Magdeburg - Der Verkehr in Magdeburg wird in den kommenden Tagen mit weiteren Baustellen und Sperrungen " beschenkt": Darauf müssen sich Verkehrsteilnehmer einstellen.

In der kommenden Woche gibt es wieder neue Baustellen in Magdeburg. © 123rf/mariok

Zunächst gibt es jedoch gute Nachrichten: Mehrere Baustellen und Sperrungen werden aufgehoben!

So endet am heutigen Freitag die Vollsperrung im Hammersteinweg. Seit Montag kann zudem auch wieder die Kastanienstraße sowie die Bundesstraße 71 zwischen Magdeburg und Ebendorf vollständig befahren werden.

Ab dem morgigen Samstag beginnen dann jedoch im Stadtgebiet neue Baumaßnahmen.

Am 31. August kann es daher von 11.30 bis 17.30 Uhr aufgrund einer Vollsperrung eines kurzen Abschnitts der Stegelitzer Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund sind Straßenbauarbeiten.

Vom 2. bis 6. September kommt es im Kreuzungsbereich Walther-Rathenau-Straße/Gustav-Adolf-Straße zu Einschränkungen. Aus Richtung Universitätsplatz bleibt daher die rechte Fahrspur gesperrt.

Im selben Zeitraum steht auf der Bundesstraße 189 am Ortseingang Magdeburg jeweils von 7 bis 16 Uhr stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Ein längerer Abschnitt der Spielhagenstraße ist zudem nur in Richtung Westring befahrbar. Der Kfz-Verkehr in Richtung Beimsstraße wird über die Liebknechtstraße umgeleitet.