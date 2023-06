Neues McDonald's in Magdeburg: Standort, Öffnungsdatum und was am Lokal so besonders ist

Noch gleicht der Spot an der Berliner Chaussee einer Baustelle - doch hier öffnet schon bald ein neues McDonald's Lokal. © Lena Schubert

Vor mittlerweile über einem Jahr machte zuerst das Lokal am Hauptbahnhof und schließlich das McDonald's in der Nähe des Alten Markts endgültig dicht - "Mecces"-Liebhaber mussten fortan also auf die Standorte am Börde- oder Flora-Park ausweichen.

Nun entsteht jedoch eine neue Anlaufstelle für Fans von Burger, Fritten und Co. Bereits am 27. Juni eröffnet die neue McDonald's-Filiale in der Berliner Chaussee in Magdeburg-Brückfeld. Das Schnellrestaurant steht an der B1 ortsauswärts in Richtung Biederitz und Königsborn.

Dieser Standort wird die Bewohner östlich der Elbe sehr erfreuen, wirft bei anderen aber eine berechtigte Frage auf: Weshalb wählt man keinen zentraleren Spot?

"Der Standort der Berliner Chaussee ist [...] unsere erste Wahl gewesen", teilte Franchise-Nehmer Sebastian Rieke auf TAG24-Anfrage mit.

Die Nähe zur GETEC- und MDCC-Arena, sowie anderen umliegenden Veranstaltungsorten und der Verkehrsanbindung an der vielbefahrenen B1 seien hier ausschlaggebend gewesen, so Rieke.