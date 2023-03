OB Borris reagiert auf Vorfall an Ausländerbehörde: "Grenze überschritten!"

Magdeburg - Am vergangenen Dienstag kam es an der Magdeburger Ausländerbehörde zu einem brenzligen Vorfall. Jetzt reagiert die Oberbürgermeisterin.

"Eine Grenze wurde überschritten", sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos) zu dem Vorfall. © Max Patzig

Laut Angaben der Stadt Magdeburg haben am Dienstag rund 20 Personen in einer Warteschlange an der Ausländerbehörde im Breiten Weg versucht, mit Gewalt in die Behörde einzudringen. Dabei seien das Sicherheitspersonal und zwei Beschäftigte der Verwaltung weggedrängt worden.

Erst als die hinzugerufene Polizei einschritt, habe sich die Situation beruhigen können. Verletzt wurde niemand.

Jetzt meldet sich auch Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos) zu Wort: "Das Verhalten dieser Personen verurteile ich auf das Schärfste, denn hier wurde ganz klar eine Grenze überschritten."

Zusammen mit dem zuständigen Beigeordneten für Personal, Bürgerservice und Ordnung, Ronni Krug, seien weitere Schritte abgestimmt worden. Unter anderem sollen die Prozesse in der Ausländerbehörde optimiert werden, damit die Erreichbarkeit verbessert und die Wartezeit reduziert werden.

Krug war am gestrigen Mittwoch persönlich in der Behörde vor Ort und habe seine Bestürzung zum Ausdruck gebracht.