Olympia: Magdeburger Sportler erfahren besondere Unterstützung

Magdeburg/Paris - Nur noch wenige Tage, dann wird es auch für Athleten aus dem Olympiastützpunkt Magdeburg bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) ernst. Unterstützung erhalten sie dabei von Intel.

Im Zuge der Unterstützung wird es in Magdeburg auch eine Werbekampagne geben, welche die Athleten in den Mittelpunkt rückt. Diese soll dabei auf unterschiedlichen Wegen ausgespielt werden.

"Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind die weltweit größte Bühne für die besten Athlet*innen. Wir sind stolz, dass sich in diesem Jahr so viele Team D – Athlet*innen aus Magdeburg für Paris qualifizieren konnten", sagte Sarah Vickers, Leiterin des Intel-Büros für Olympische und Paralympische Spiele .

Der sich bei Magdeburg ansiedelnde Computerchip-Hersteller weitet sein Engagement in der Sportförderung in Sachsen-Anhalt aus.

Intel ist seit 2018 offizieller Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. In diesem Jahr wird der Konzern in Paris eine Reihe neuer KI-Technologien einführen. Zukünftig könnten solche Innovationen auch ihren Ursprung aus dem neuen Intel-Standort in Magdeburg haben.