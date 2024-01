14.01.2024 09:07 Runter vom Gas! Hier wird vom 15. bis 19. Januar in Magdeburg geblitzt

In der kommenden Woche wird in Magdeburger Stadtgebiet wieder geblitzt. An diesen vier Standorten solltet Ihr den Fuß vom Gas lassen!

Von Lena Schubert

Magdeburg - In der kommenden Woche wird im Magdeburger Stadtgebiet wieder geblitzt. An diesen vier Standorten solltet Ihr den Fuß vom Gas lassen! In Magdeburg wird auch in der dritten Januarwoche wieder geblitzt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Stadtfeld Ost Straße: Albert-Vater-Straße

Geschwindigkeit: 50 km/h Reform Magdeburg Lokales Fuß vom Gas! Hier wird vom 8. bis 12. Januar in Magdeburg geblitzt Straße: Hermann-Hesse-Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Leipziger Straße Straße: Schilfbreite

Geschwindigkeit: 30 km/h Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Stadt weist darauf hin, dass die Blitzer je nach Verkehrslage auch verlegt werden können.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa