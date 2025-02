Streiken am Montag die Kitas und Horte in Magdeburg?

Magdeburg - Die Gewerkschaft ver.di hat in der kommenden Woche zu Streiks aufgerufen. Auch Magdeburg ist betroffen.

Das teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

Am Montag könnten die städtischen Kitas und Horte für einen Tag streiken, wie die Landeshauptstadt mitteilte.

Der öffentliche Dienst müsse mit besseren Konditionen und höherem Gehalt attraktiver gemacht werden, findet ver.di. © Arne Dedert/dpa

Die erste Verhandlungsrunde am 24. Januar wurde ergebnislos vertagt, was der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke in einer Meldung der Gewerkschaft kritisierte.

Es müsse eine Lösung für die starken Arbeitsbelastungen der Beschäftigten und bessere Gehälter geben. Nur so könne man ausreichend Interessierte für den öffentlichen Dienst finden: Aktuell seien rund 500.000 Stellen unbesetzt.

Im Rahmen der Verhandlungen werden am Dienstag außerdem drei Wertstoffhöfe in Magdeburg streiken: Deponie Hängelsberge, Cracauer Anger und Silberbergweg.

Dort wird keine Abgabe von Abfälle möglich sein, so die Stadt.

Die Tarifverhandlungen werden 17. Februar fortgesetzt.