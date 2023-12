Tausende Magdeburger stimmten ab: So heißt die neue Haltestelle am Werder

Magdeburg - Trommelwirbel! Wochenlang durften Magdeburger über den Namen für die neue Haltestelle auf der Königin-Editha-Brücke am Werder abstimmen. Nun ist die Entscheidung gefallen – und das Ergebnis ist eindeutig.

Nahe der neuen Pylonbrücke am Magdeburger Werder entsteht eine neue Haltestelle der MVB. © Landeshauptstadt Magdeburg, Franziska Ducklaus

Die fertigstellenden Arbeiten an der neuen Pylonbrücke gehen in die letzte Phase, schon am 23. Dezember sollen auf der sogenannten "Kaiser-Otto-Brücke" die ersten Autos rollen.

Westlich angeschlossen wird die "Königin-Editha-Brücke", auf die die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) eine neue, barrierefreie Haltestelle für die Straßenbahnen setzen.

Dafür musste ein neuer Name her, über den die Bürger Magdeburgs selbstständig entscheiden durften.

Die Entscheidung fiel dabei auf die einfachste Lösung: Der neue Stop heißt fortan "Zollbrücke" und bezieht sich auf die parallel verlaufende Elbeüberführung mit den historischen Skulpturen, teilte die MVB mit.

Dieser Vorschlag gewann mit 1560 Stimmen. Zur Auswahl standen außerdem "Editha-Brücke" oder "Königin-Editha-Brücke", die je 880 und 660 Stimmen einholten. Insgesamt stimmten 3102 Menschen ab.

An der neuen Haltestelle sollen künftig die Straßenbahnlinien 4, 6 und die Nachtlinie N1 halten und verbinden so die Innenstadt mit dem Werder und dem Stadtpark.