Über Ostern noch nichts vor? Hier finden in Magdeburg öffentliche Osterfeuer statt

In Magdeburg finden in allen Stadtbezirken öffentliche Osterfeuer statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Über alle Osterfeiertage hinweg finden in Magdeburg gemütliche Osterfeuer statt. TAG24 gibt Euch eine Übersicht, wo Ihr in den verschiedenen Bezirken an öffentlichen Feuern teilnehmen könnt.

Veranstalter, die ein öffentlich zugängliches Brauchtumsfeuer abbrennen wollen, brauchen dafür eine Genehmigung. Das Ordnungsamt überprüft vorher, ob der Bereich für ein solches Feuer geeignet ist, das teilte die Stadt Magdeburg am Mittwoch mit. Insgesamt wurden von der Stadt dieses Jahr 22 öffentliche Osterfeuer genehmigt.

In ganz Magdeburg finden über das Osterwochenende 22 öffentliche Feuer statt. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Zentrum

Schon am Gründonnerstag geht es los mit den tanzenden Flammen. Der MSV "Börde" 1949 e. V. entzündet um 19.30 Uhr sein Osterfeuerchen im Guts-Muths-Stadion in der Harsdorfer Straße, ab 18.30 Uhr ist bereits Einlass. Der Eintritt ist für alle frei und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Nicht nur Feuerwehren und Vereine, sondern auch einige Gastwirte sind am Wochenende mit von der Partie. Direkt an der Elbe wartet am Samstagabend der Mückenwirt auf Euch. Das Traditionsevent startet ab 16 Uhr mit Kinderosterfeuer und tollen Überraschungen vom Osterhasen. Pünktlich zum Sonnenuntergang wird das Feuer entzündet und DJ Henne und Live-Musik sorgen für die musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. In der Altstadt wartet die Festung Mark mit dem gemütlichen Osterfeuer auf Euer Eintreffen. Am Samstag um 16 Uhr öffnen sich die Pforten und der Abend startet mit buntem Kinderprogramm und -Osterfeuer. Ab 20 Uhr startet das große Feuer für Erwachsene mit Live-Musik der Partyband "Fine Affair". Karten gibt es an der Abendkasse für 5 Euro. Wer schon jetzt Bock auf Strand hat, der ist im Café Treibgut am Wissenschaftshafen richtig aufgehoben. Ab 16 Uhr steigt dort am Oster-Samstag das XXL-Osterfeuer für die Alte Neustadt, mit Kinderprogramm, Kaffee & Kuchen und Leckerem vom Grill. Das große Feuer startet um 19 Uhr und mit Live-Musik geht die Party los.

Nord

Im Norden der Stadt habt Ihr die Qual der Wahl zwischen zwei verschiedenen Osterfeuern. Im Stadtteil Rothensee lädt am Samstag sowohl die Freiwillige Feuerwehr Rothensee in die Windmühlenstraße 29/30 ein sowie die Evangelische Hoffnungsgemeinde im Krähenstieg 2. Der Beginn ist hier 17 Uhr bzw. 19.30 Uhr. Am Gründonnerstag macht der Verein für Sporttherapie und Behindertensport VSB 1980 e. V. den Anfang: Schon um 17 Uhr wird hier in der Hugo-Junkers-Allee 54a das traditionelle Osterfeuer abgebrannt. Die KGV "Am Rosenbusch" e. V. lädt am Samstag ab 17 Uhr zum Osterfeuer ein. Dort könnt Ihr verweilen und Euch wärmen. Oder soll es doch lieber ans Wasser? Der "Verein am See" veranstaltet am Samstag von 12 bis 16 Uhr ein Feuerchen am Südufer des Barleber Sees.

Ost

Am Sportplatz in Randau startet am Samstag gegen 18 Uhr der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Randau e. V. sein Osterfeuer. Bis 24 Uhr könnt Ihr hier gemütlich beisammensitzen. Ab je 19 Uhr lädt auch der Verwaltungsstab Randau-Calenberge sowie der Verwaltungsstab Pechau zum Feuerchen ein. Am Sportplatz Gübser Weg in Brückfeld wartet der Sportverein Aufbau Empor Ost Magdeburg auf Euch. Zündstart ist am Samstag um 18 Uhr.

Oft gibt es neben dem warmen Feuer auch ein edles Tröpfchen oder einen Happen zu essen. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Süd

Im SKL Industrie- und Gewerbepark könnt Ihr Euch sogar schon am Donnerstag zwischen 14 und 22 Uhr am Feuer wärmen. Das Gleiche gilt auch für den Bürgerverein Salbke, Westerhüsen und Fermersleben e. V. Am Gründonnerstag brennt dort 16 bis 22 Uhr der Holzhaufen am Gröninger Bad. Bis mitten in die Nacht findet das Osterfeuer bei Hopfengartenverein KMS 1932 e. V. im Hagebuttenweg statt. Dort brennt ab Samstagabend 18 Uhr das Feuer bis Sonntagfrüh um 1 Uhr. Auch die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Beyendorf-Sohlen wollen sich am Feuer wärmen, ab 17 Uhr seid Ihr am Samstag Unter der Wiesche zum traditionellen Feuer geladen, und einen Happen zu essen gibt es auch. Der Verein der Gartenfreunde "Am Steinlagerplatz e. V." freut sich ebenfalls über Euer Erscheinen. In der Calbischen Straße in Fermersleben wird am Samstag ab 18 Uhr das Feuer entzündet. Schluss ist gegen Mitternacht. Am Samstagnachmittag findet von 16 bis 22 Uhr in der Juri-Gagarin-Straße das Reformer Osterfeuer inklusive Programm statt. Alles für das leibliche Wohl, aber auch Karussells und Hüpfburgen für die Kleinen und Unterhaltung für die Großen ist vorhanden. Für musikalische Unterhaltung sorgen Volker Rosin, Kevin Neon und DJ Henne.

West

Das evangelische Kirchspiel Stadtfeld-Diesdorf lädt am Samstag ab 19 Uhr zum Osterfeuer auf das Kirchengelände in der Heinrich-Zille-Straße ein. Im Westen zündet auch die GWA Lemsdorf ein Feuer. Am Samstag um 16 Uhr trifft der Osterhase auf der Ackerfläche an der Ballenstedter Straße ein und hat für die Jüngsten viele tolle Geschenke im Gepäck. Danach gibt es Bastelstraße und Kinderkarussell, bis dann um 18 Uhr das Feuer entzündet wird. Um 22 Uhr endet der Abend dann mit einem Höhenfeuerwerk. Last but not least könnt Ihr es Euch im Gasthaus "Zum Lindenweiler" so richtig gut gehen lassen. Das Feuer wird am Ostermontag um 19 Uhr entzündet, für das leibliche Wohl stehen leckere Speisen vom überdachten Grill und aus dem Backofen auf der Menükarte.