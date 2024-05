Unmengen an Munition wurden vernichtet: Innenministerin sieht darin kein Problem

Tamara Zieschang (53, CDU) ist Ministerin für Inneres und Sport in Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) hat das Landeskriminalamt (LKA) in Schutz genommen, nachdem bekannt wurde, dass vor einer Prüfung des Landesrechnungshofs Zehntausende Schuss Munition vernichtet worden waren.

"Dieses Vorgehen ist in keiner Weise zu beanstanden", erklärte die Ministerin am Donnerstag in einer Sitzung des Innenausschusses. Darüber hinaus liefen aktuell umfassende Überprüfungen innerhalb des LKA.

Das Landeskriminalamt bestätigte, dass seit Dienstag knapp 70.000 Stück Munition der technischen Vernichtung zugeführt wurden. Insgesamt werden nach Angaben des LKA dort rund 226.000 Stück Munition aufbewahrt.

Die Opposition im Landtag zeigte sich irritiert, dass die Munition wenige Tage vor einer Überprüfung durch den Landesrechnungshof vernichtet worden war.