Von Oberbürgermeisterin Borris getraut werden? Das ist jetzt einmalig möglich

Magdeburg - Ein verlobtes Paar aus Magdeburg hat jetzt die Chance auf eine ganz besondere Standesbeamtin: Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) will eine Eheschließung durchführen.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) will am Tag der offenen Rathaustür ein Paar vermählen. © Heiko Rebsch/dpa

Beim Tag der offenen Rathaustür am 3. Oktober gibt die Stadt von 12 bis 16 Uhr wie immer Einblicke in die Aufgaben, Angebote und Projekte der Stadtverwaltung und Stadtratsfraktionen - und eben auch die Dienstleistungen des Standesamtes.

An jenem Tag stellt sich Borris bei einem exklusiven Trau-Termin um 14 Uhr als Standesbeamtin zur Verfügung.

Die Eheschließung für ein zufällig ausgewähltes Paar dauert dann etwa 40 Minuten und darf im Eike-von-Repgow-Saal mit bis zu 20 Gästen und vier Trauzeugen stattfinden.

In diesem Zeitraum ist der Saal für Besucher des Tags der offenen Rathaustür geschlossen. Im Anschluss steht die Oberbürgermeisterin für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung und das Paar darf unterschiedliche Orte im Rathaus für das Hochzeitsshooting nutzen.