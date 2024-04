Von Rothensee in den Norden: Bauarbeiten an Oebisfelder Brücke ab morgen beendet!

Magdeburg - Ab Dienstag steht Magdeburg ein neuer leistungsfähiger Brückenzug in Rothensee zur Verfügung.

14 Monate dauerte der Umbau des Brückenzugs im Stadtteil Rothensee. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Wie die Landeshauptstadt am Montag mitteilte, bietet die Brücke einen sicheren Übergang von Rothensee in die nördlichen Magdeburger Stadtteile und in den Bördekreis.

In den letzten 14 Monaten hat die Stadt rund 3,43 Millionen Euro in den Übergang investiert. Beim Umbau wurde unter anderem das frühere provisorische Erdwiderlager in ein endgültiges Stahlbetonwiderlager umgewandelt.

Zusätzlich hat die Brücke einen weiteren Stützpfeiler erhalten, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

Aufgrund des Umfangs der Arbeiten musste die Oebisfelder Straße im Damm- und Brückenbereich vollständig gesperrt werden. Mit der Abnahme des Bauwerks am Dienstag enden dann auch die Bauarbeiten an der Oebisfelder Brücke. Ab dem späten Nachmittag kann somit auch der Verkehr das Bauwerk wieder passieren.