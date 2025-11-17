Weihnachtsverkehr in Magdeburg: Das ändert sich in der Innenstadt

Magdeburg - Bis Silvester werden einige Teile der Magdeburger Innenstadt für den Weihnachtsverkehr angepasst.

Nahe dem Weihnachtsmarkt, der am 20. November öffnet, wird der Verkehr auf Tempo 30 gedrosselt. © Isabelle Wiermann/TAG24

Wegen des Weihnachtsmarktes und der Eisbahn am Allee-Center wird das Tempo in der Ernst-Reuter-Allee auf 30 gedrosselt, teilte die Landeshauptstadt Magdeburg am Montag mit.

Außerdem werden vom 19. bis 29. Dezember einige Straßen der Innenstadt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt - zumindest von 10 bis 23 Uhr.

Dazu gehören unter anderem die Ernst-Reuter-Allee, die Strom-, Königin-Editha- und Kaiser-Otto-Brücke sowie der Breite Weg und der Domplatz. Umleitungen werden ausgeschildert.

Ausnahmen müssen bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Dies passiere aus Sicherheitsgründen, so die Stadt.

Die Tiefgaragen im City-Carré und Allee-Center bleiben aber erreichbar.