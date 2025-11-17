Weihnachtsverkehr in Magdeburg: Das ändert sich in der Innenstadt
Magdeburg - Bis Silvester werden einige Teile der Magdeburger Innenstadt für den Weihnachtsverkehr angepasst.
Wegen des Weihnachtsmarktes und der Eisbahn am Allee-Center wird das Tempo in der Ernst-Reuter-Allee auf 30 gedrosselt, teilte die Landeshauptstadt Magdeburg am Montag mit.
Außerdem werden vom 19. bis 29. Dezember einige Straßen der Innenstadt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt - zumindest von 10 bis 23 Uhr.
Dazu gehören unter anderem die Ernst-Reuter-Allee, die Strom-, Königin-Editha- und Kaiser-Otto-Brücke sowie der Breite Weg und der Domplatz. Umleitungen werden ausgeschildert.
Ausnahmen müssen bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Dies passiere aus Sicherheitsgründen, so die Stadt.
Die Tiefgaragen im City-Carré und Allee-Center bleiben aber erreichbar.
Kostenloser Parkplatz am Neuen Rathaus
An den Adventswochenenden sowie vom 26. bis 28. Dezember ist der Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung am Neuen Rathaus kostenlos für Besucher geöffnet. Am 20. Dezember bleibt er allerdings dicht.
Er ist nur über die Zufahrt von der Straße Bei der Hauptwache erreichbar.
Die Schranke ist freitags bis sonntags (außer am Totensonntag) von 17 Uhr bis Mitternacht sowie vom 26. bis 28. Dezember ganztägig geöffnet.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24